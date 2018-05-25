YOUR ZONE - ​ريال مدريد – ليفربول .. صراع الأبطال

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بعد 37 سنة على آخر نهائي جمع الفريقان في كأس الكؤوس الأوروبية بملعب حديقة الأمراء في باريس والذي انتهى لصالح ليفربول آنذاك (1-0) بهدف آلان كينيدي ('81)، يعود ريال مدريد وليفربول ليجتمعان من جديد في نهائي آخر، تميل فيه الكفة للنادي الملكي رغم أن فرص النهائي دائماً ما تتشارك مناصفةً.

في هذا النهائي الكبير لن تقتصر المواجهة على ريال مدريد وليفربول فقط، فصراع الكرة الذهبية بين صلاح ورونالدو اتخد له مكاناً في كييف، فما قدمه الفرعون المصري في موسمه التاريخي يشفع له في مقارعة الكبار، حتى لو كان رونالدو، صلاح سجل 10 أهداف في دوري الأبطال مقابل 15 لصاروخ ماديرا، وأحرز لقب هداف الدوري الإنجليزي (32 هدف – 27 لرونالدو في الليغا) وأفضل لاعب فيه، ويقف لقب دوري الأبطال بينهما لتحديد صاحب الذهب بنسبة كبيرة، في انتظار مفاجآت كأس العالم.

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