هوغو لوريس يتحدث عن طموح توتنهام الأوروبي

وبلغ لوريس الدور قبل النهائي لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي عام 2010 لكن أفضل ما وصل إليه الدولي الفرنسي مع توتنهام كان التأهل إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي 2013.

وقال الدولي الفرنسي البالغ من العمر 30 عاماً والذي انضم إلى توتنهام في 2012 إن الفريق الذي يدربه ماوريسيو بوكيتينو يجب أن يكون أفضل كثيراً في أوروبا.

وأوضح لوريس للصحفيين: "قضيت خمسة مواسم مع الفريق حتى الآن وشعرت ببعض الإحباط بشأن المنافسة على الألقاب الأوروبية لأني أعتقد أن لدينا القدرة على الذهاب أبعد مما وصلنا إليه".

وأضاف: "حتى في دوري أبطال أوروبا لدينا القدرة على بلوغ مستوى آخر".

وتابع: "نأمل أن نثبت قوتنا الحقيقية هذا الموسم ومنافسة أفضل الفرق في أوروبا والذهاب إلى أبعد مدى وإن كان هدفنا الأول هو تخطي مرحلة المجموعات".

وقال حارس ليون السابق إن توتنهام افتقر إلى الخبرة عندما خرج من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضاف: "كان الموسم الماضي أول تجربة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة للعديد من اللاعبين".

وتابع: "يجب أن يتحسن الأداء بشكل فردي وجماعي مع كل موسم جديد، فريقنا يمتلك طموحاً كبيراً رغم صغر سن لاعبيه".

وفاز توتنهام بمباراتين فقط من أصل ست خاضها الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا وخسر مرتين على ملعب ويمبلي حيث سيلعب هناك جميع مبارياته على أرضه الموسم المقبل.