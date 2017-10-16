هل يقود موراتا هجوم تشيلسي أمام روما؟

يتأهب الإسباني ألفارو موراتا لقيادة هجوم تشيلسي أمام روما الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت يسعى فيه الفريق لتجاوز خسارته الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز 2-1 أمام متذيل الترتيب كريستال بالاس وهي الهزيمة التي غاب عنها موراتا بسبب الإصابة.

وقال غاري كاهيل قائد تشيلسي إن مشاركة موراتا الذي تبلغ قيمته 58 مليون جنيه استرليني (77 مليون دولار) في هجوم الفريق غير مستبعدة بعد أن انتظم بشكل كامل في التدريبات بدءاً من الأحد.

وقال كاهيل "لقد عاد إلى الملعب. نتمنى أن يحافظ على تقدمه".

وتبدو هذه أخباراً جيدة لأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الذي استبدل ميشي باتشواي، بديل موراتا، في مباراة السبت أمام كريستال بالاس بعد 57 دقيقة في ثاني مرة يشارك فيها مع الفريق كأساسي خلال الموسم الحالي.

ويبتعد تشيلسي بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي لكنه لا يزال يحتل صدارة مجموعته الأوروبية بعد فوزه في أول مباراتين في المجموعة الثالثة متقدماً بنقطتين عن روما الذي يحتل المركز الثاني.

وسجل موراتا واحداً من أهدافه السبعة خلال الموسم الحالي في المباراة التي فاز فيها تشيلسي 2-1 على أتليتيكو مدريد وهي المباراة التي رجحت نتيجتها والعرض الذي تم تقديمه فيها أن الفريق سيصبح قوة حقيقية في البطولة.

لكن الإصابات تركت بصمتها على تشكيلة الفريق التي بات ينظر إليها باعتبارها هشة قبل مواجهة الأربعاء مع احتمال غياب داني درينكووتر، الذي انضم في آخر يوم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب عدم تعافيه الكامل ونغولو كانتي الذي سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

وفي ظل غياب لاعب يشغل مركز لاعب الوسط المدافع فان دفاع تشيلسي كان مكشوفا بشكل كبير في مباراة كريستال بالاس يوم السبت الماضي وتوقع كاهيل أن يتحسن الأداء بشكل ملحوظ في مباراة الأربعاء.

وقال كاهيل لموقع النادي على الانترنت: "عندما تؤدي بطريقة سيئة وتحقق نتيجة سيئة فانك تسعى لمعاودة اللعب في أقرب فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح مرة أخرى، دوري كقائد للفريق هو العودة للتدريب مرة أخرى والتحلي بالإيجابية ومواصلة التقدم. يجب أن نتجاوز النتيجة ونواصل العمل من أجل تقديم صورة جيدة في مباراة الأربعاء واستعادة روح الفوز".



