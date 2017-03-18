هل من الضروري أن يفوز الفريق الأفضل دائماً بدوري أبطال أوروبا؟

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من الطبيعي أن ترى أندية قوية وهي تحقق بطولة دوري أبطال أوروبا ، برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ على سبيل المثال ، ولكن هل من الضروري أن تكون هذه الأندية هي الأفضل على الصعيد الأوروبي ، وهل كان تتويجها بالبطولة إنعكاساً لأدائها الفني طوال مراحل البطولة ؟

الواقع يقول ليس شرطاً أن يكون الفريق الفائز بدوري الأبطال هو الأفضل في أوروبا ، وقد تكون هناك عوامل تساهم في تتويج هذه الأندية بالبطولة الأغلى على الصعيد الأوروبي ،

البطولة الأقوى في العالم على مستوى الأندية أُنشئت من أجل تحديد النادي الأفضل في اوروبا كل عام ولكنها تفشل في أداء هذا الدور في بعض الأحيان ، من خلال تتويج فريق بالبطولة لا يكون هو الأجدر باللقب كما حصل عام 2014 عندما فاز ريال مدريد بالبطولة على حساب اتليتكو مدريد الفريق الأفضل أوروبياً ذلك العام

وعندما يتجاوز فريق ما دور المجموعات يكون من الممكن وصول هذا الفريق إلى المباراة النهائية دون النظر إلى قيمة وقوة هذا الفريق في حال قدم أداءاً جيداً في مباراتين أو ثلاثة في الأداور الإقصائية من البطولة ، وقد يساعده الحظ أحياناً والقرعة في أحيان أخرى عندما تضعه في مواجهة أندية أقل منه في الامكانيات ليتواجد في النهائي القاري

ويشهد دوري أبطال أوروبا هذا العام تواجد أندية في دور الثمانية لا تملك تاريخاً كبيراً على الصعيد الأوروبي مثل ليستر سيتي الانجليزي الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه ، و موناكو الفرنسي الذي أقصى مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا مما ينبئ بامكانية حدوث مفاجأة بوصول أحدهما للمباراة النهائية ولم لا التتويج باللقب على حساب الأندية الأقوى والأفضل فنياً على المستوى المحلي والأوروبي .