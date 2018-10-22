مشاهدة مباراة ريال مدريد وفكتوريا بلزن عبر البث المباشر الحصري

ستكون مباراة ريال مدريد وفكتوريا بلزن ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا متاحة في بث مباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

فضمن مباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا يشهد سانتياغو برنابيو مباراة محتسبة سهلة على الورق بين حامل اللقب وضيفه التشيكي.

يتصدر المجموعة السابعة سسكا موسكو بأربع نقاط متقدماً ريال مدريد بنقطة الذي كان خسر الجولة الماضية أمام الفريق الروسي بهدف نظيف في موسكو.

اما فكتوريا بلزن فكان خسر في الجولة الماضية امام مضيفه روما بخماسية نظيفة ويملك نقطة من تعادله مع سسكا في الجولة الأولى 2-2.

ويخوض ريال مدريد اللقاء وهو في أسوأ أحواله الفنية بعد توالي هزائمه في الدوري وأوروبياً في ظل عقم تهديفي كبير لذا يترقب عشاقه ردة فعل قارية حتى ولو على حساب فريق مغمور.

موعد مباراة ريال مدريد وفكتوريا بلزن سيكون يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قناة HD3 وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تابعوا المزيد من التفاصيل من خلال التقديم الفني للمباراة