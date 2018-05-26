مزاج المشجعين يُعلي شأن يورغن كلوب على حساب زيدان

فالمدربان عانيا في منافسات البطولة المحلية، حيث أن ريال مدريد لم يكن العملاق المعروف في حين أن ليفربول تذبذب مستواه كثيراً بين الممتاز والجيّد والسيء، وكذلك ريال الذي عانى عقماً هجومياً خصوصاً في الذهاب.

هذا الحديث اختلف قارياً حيث أن الفريقين أبدعا وأرعبا كل الفرق التي واجهوها مع الإقرار أن مسار ريال مدريد كان أصعب من ليفربول لنوعية المنافسين التي وضعتها القرعة في طريقه مثل يوفنتوس وبايرن ميونيخ على سبيل المثال.

ورغم ذلك نال كلوب حظوة أكبر عند الجماهير في الاستفتاء الخاص بهم حول أداء المدربين في دوري الأبطال هذا الموسم، وفقاً لم تظهره الصورية البيانية أعلاه التي تعكس 100% آراء مشجعي الفريقين وتقييماتهم.

ولعل تألّق الثلاثي الهجومي صلاح-فيرمينيو-ماني هو ما جعل هذه الكفة تميل لكلوب الذي سجل فريقه 40 هدفاً هذا الموسم في دوري الأبطال.

والجميع يعلم أن ريال مدريد أكثر شعبية بمسافات من ليفربول، وهذه النتيجة التي تشير إلى اقتناع المتابعين بالألماني تؤكد أنه نال أصواتاً حتى من داخل القلعة الملكية! ولعل صلاح نفسه شكل بدوره سبباً رئيساً في هذا الانقلاب في المزاج الجماهيري!