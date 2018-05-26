العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مزاج المشجعين يُعلي شأن يورغن كلوب على حساب زيدان

تشابهت مسيرتا مدرب ليفربول يورغن كلوب ونظيره في ريال مدريد زين الدين زيدان هذا الموسم إن تمعنا بمسيرة الفريقين محلياً من جهة وأوروبياً من جهة أخرى.

AFP

فالمدربان عانيا في منافسات البطولة المحلية، حيث أن ريال مدريد لم يكن العملاق المعروف في حين أن ليفربول تذبذب مستواه كثيراً بين الممتاز والجيّد والسيء، وكذلك ريال الذي عانى عقماً هجومياً خصوصاً في الذهاب.

هذا الحديث اختلف قارياً حيث أن الفريقين أبدعا وأرعبا كل الفرق التي واجهوها مع الإقرار أن مسار ريال مدريد كان أصعب من ليفربول لنوعية المنافسين التي وضعتها القرعة في طريقه مثل يوفنتوس وبايرن ميونيخ على سبيل المثال.

ورغم ذلك نال كلوب حظوة أكبر عند الجماهير في الاستفتاء الخاص بهم حول أداء المدربين في دوري الأبطال هذا الموسم، وفقاً لم تظهره الصورية البيانية أعلاه التي تعكس 100% آراء مشجعي الفريقين وتقييماتهم.

ولعل تألّق الثلاثي الهجومي صلاح-فيرمينيو-ماني هو ما جعل هذه الكفة تميل لكلوب الذي سجل فريقه 40 هدفاً هذا الموسم في دوري الأبطال.

والجميع يعلم أن ريال مدريد أكثر شعبية بمسافات من ليفربول، وهذه النتيجة التي تشير إلى اقتناع المتابعين بالألماني تؤكد أنه نال أصواتاً حتى من داخل القلعة الملكية! ولعل صلاح نفسه شكل بدوره سبباً رئيساً في هذا الانقلاب في المزاج الجماهيري!

 

 

 

السابق مارسيلو وراموس يشيدان بمستوى ل
اقرأ
مارسيلو وراموس يشيدان بمستوى ليفربول
التالي أهداف رونالدو لم تشفع" صلاح ال
اقرأ
أهداف رونالدو لم تشفع" صلاح الأفضل "بعيونكِم"