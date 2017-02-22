لايبزيغ أو سالزبورغ في دوري الأبطال؟

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الايقاف المحتمل لفريقي لايبزيغ الألماني أو سالزبورغ النمساوي من المنافسة في دوري أبطال أوروبا كون ملكيتهما تعود لمالك واحد أمر "افتراضي" إلى أن تتحدد الفرق التي تصل لمراكز التأهل للمسابقة القارية بنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة سالزبورغ ناخريشتن النمساوية اليومية اليوم لأربعاء أن الاتحاد الأوروبي قدم "مؤشرات مبكرة" على أن واحداً من الناديين سيتم منعه من المشاركة في المسابقة القارية حال تأهلهما.

ويمضي لايبزيغ الذي يمر بموسم أول رائع في الدوري الألماني وسالزبورغ متصدر الدوري النمساوي واللذان تعود ملكيتهما لشركة رد بول لمشروبات الطاقة بخطوات واثقة نحو التأهل لدوري الأبطال بالنظر لمركزيهما الحالي في المسابقتين المحليتين .

وتأهل 22 فريقاً مباشرة إلى دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2016-2017 بينما شاركت عشرة فرق أخرى عبر أدوار تمهيدية.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان "لا يمكننا التعليق في هذه المرحلة على هذا السؤال الافتراضي".

وقال: "سيكون هناك مزيد من المعلومات المحددة اعتباراً من بداية حزيران/يونيو عندما تنشر قائمة الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية".

وتنص المادة الخامسة بلوائح الاتحاد الأوروبي "لا ينبغي أن يكون للفريق المشارك في إحدى مسابقتي الأندية بالاتحاد الأوروبي أي ضمانات مالية أو أسهم في ناد آخر منافس في المسابقة".

وأضافت اللوائح أنه في حالة تأهل عدد من الفرق التي تعود لنفس المالك للمسابقة فإن الاتحاد يسمح لفريق واحد منها فقط بالمنافسة.

ونقلت وكالة اس.اي.دي الألمانية للأنباء عن أوليفر مينتسلاف مدير قطاع الكرة في رد بول والرئيس التنفيذي لفريق لايبزيغ: "إذا تأهلنا فليس هناك ما يثير شكوكنا بشأن المشاركة في المسابقة القارية الموسم المقبل".

