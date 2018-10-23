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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

كوستا وسافيتش يعزّزان صفوف أتلتيكو قبل صدام دورتموند

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تلقى أتلتيكو مدريد دفعة معنوية قبل مواجهة قمة الترتيب في دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند غداً الأربعاء بأنباء جاهزية المهاجم دييغو كوستا والمدافع ستيفان سافيتش للعب عقب تعافيهما من الإصابة.

Reuters

وسجل كوستا هدفا في فوز الفريق الاسباني 2-1 خارج ملعبه على موناكو في مباراته الافتتاحية في المجموعة الأولى وصنع هدفا في الانتصار 3-1 على كلوب بروج، لكنه غائب منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية ضد الفريق البلجيكي في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

ويغيب سافيتش مدافع الجبل الأسود منذ ستة أسابيع عقب معاناته من "إصابة بالغة في العضلات" وفق وصف النادي أثناء وجوده مع منتخب بلاده في سبتمبر/أيلول.

ويتصدر دورتموند المجموعة بفارق الأهداف عقب فوزه 1-صفر على بروج خارج ملعبه ثم 3-صفر على موناكو على أرضه كما يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني بعدما سحق شتوتجارت 4-صفر يوم السبت الماضي، بينما اكتفى اتليتيكو بالتعادل 1-1 مع مستضيفه فياريال في الدوري الاسباني.  

دييغو كوستا بوروسيا دورتموند أتلتيكو مدريد
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