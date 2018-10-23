كوستا وسافيتش يعزّزان صفوف أتلتيكو قبل صدام دورتموند

وسجل كوستا هدفا في فوز الفريق الاسباني 2-1 خارج ملعبه على موناكو في مباراته الافتتاحية في المجموعة الأولى وصنع هدفا في الانتصار 3-1 على كلوب بروج، لكنه غائب منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية ضد الفريق البلجيكي في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

ويغيب سافيتش مدافع الجبل الأسود منذ ستة أسابيع عقب معاناته من "إصابة بالغة في العضلات" وفق وصف النادي أثناء وجوده مع منتخب بلاده في سبتمبر/أيلول.

ويتصدر دورتموند المجموعة بفارق الأهداف عقب فوزه 1-صفر على بروج خارج ملعبه ثم 3-صفر على موناكو على أرضه كما يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني بعدما سحق شتوتجارت 4-صفر يوم السبت الماضي، بينما اكتفى اتليتيكو بالتعادل 1-1 مع مستضيفه فياريال في الدوري الاسباني.