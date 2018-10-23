قمّة دورتموند – أتلتيكو مدريد محط الأنظار

وتلوح الموقعة التي سيحتضنها ملعب "سيغنال إيدونا بارك" حماسية للغاية في ظل العروض التي يقدمها الفريقان منذ بداية الموسم الحالي.



وسيضع الفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني قدما في الدور الثاني، بعد فوزهما في أول مرحلتين على بروج البلجيكي وموناكو الفرنسي.

وفي ظل تراجع نتائج غريمه بايرن ميونيخ في الدوري المحلي، ضرب دورتموند بقوة مع تشكيلته الشابة واحتل الصدارة من دون خسارة في ثماني مباريات، فيما يخوض أتلتيكو المواجهة بعد تعادله مع فياريال وبقائه على بعد نقطتين من صدارة الليغا.

كما ستكون الأنظار شاخصة على مباراة موناكو وبروج حيث يقود الأول نجمه الدولي السابق تييري هنري، بعد خسارته في مباراته الأولى في الدوري السبت أمام ستراسبورغ 1-2.

وقال هنري بعد مباراة سيئة لفريق الإمارة "كنت مدركا أنه من الصعب تنظيم الأمور بعد يومين فقط من العمل".

وحل هنري الذي كان مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز، بدلا من البرتغالي المقال من منصبه ليوناردو جارديم.

أرقام قبل موقعة دورتموند - أتلتيكو

- اللقاء السابق والوحيد بين دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال كان في مرحلة مجموعات (1996-1997) – فاز الفريق الضيف في كل مباراة، وحصد دورتموند اللقب حينها.

- فاز أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في 4 مباريات لعبها أمام دورتموند في المنافسات الأوروبية (ت 1 خ 2).

- يطمح دورتموند إلى الفوز في 3 مباريات متتالية في دوري الأبطال لأول مرة له منذ نوفمبر 2016.

- خسر أتليتيكو مدريد 3 مرات فقط في آخر 25 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (ف 16 ت 6).

ساهم ماركو رويس (دورتموند) في إحراز 14 هدفاً في آخر 10 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (سجل 9 صنع 5).

ساهم دييغو كوستا في إحراز 11 هدفاً في 11 مباراة لعبها مع أتلتيكو في دوري الأبطال (سجل 9 صنع 2).

دورتموند أحد 4 فرق ما زالت شباكها نظيفة هذا الموسم في دوري الأبطال، مع يوفنتوس ونابولي ومان يونايتد.

أرقام قبل مباراة بروج - موناكو

- التقى كلوب بروج وموناكو مرة واحدة فقط، وكان في دور الـ16 من الكأس الأوروبية (1988-1989) – فاز موناكو 6-1 على أرضه ثم خسر 1-0 في بلجيكا.

- خسر موناكو مرة واحدة فقط في 3 مباريات لعبها في ضيافة فرق بلجيكية في المنافسات الأوروبية (ف 1 ت 1)، لكن كانت الخسارة أمام كلوب بروج نفسه في الكأس الأوروبية (1988-1989).

- خسر كلوب بروج في 8 مباريات متتالية في دوري الأبطال - أندرلخت فقط (12) حقق سلسلة أسوأ بين الفرق البلجيكية في المنافسة.

- آخر مرة حافظ موناكو على نظافة شباكه في دوري الأبطال كانت في نوفمبر 2016 أمام سسكا موسكو – تلقى مجموع 38 هدفاً منذ ذلك الحين، أكثر من أي فريق آخر.

- لم يحافظ كلوب بروج على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة لعبها على أرضه في دوري الأبطال (ف 3 ت 2 خ 7).

- خسر موناكو 6 مرات في آخر 7 مباريات لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال (ت 1)، بقدر التي خسرها في 29 مباراة سابقة من هذا النوع (ف 15 ت 8).