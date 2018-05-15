عودة رونالدو وكارفاخال الى تدريبات ريال مدريد

وكتب الفريق الملكي عبر موقعه الالكتروني "كريستيانو رونالدو وكارفاخال تدرباً مع المجموعة، ما يتيح للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يكون فريقه كاملاً".

ويعتبر انخراط رونالدو وكارفاخال في التدريبات مطمئناً لريال مع اقتراب موعد المباراة النهائية للمسابقة الأوروبية الأهم المقررة في 26 أيار/مايو في كييف، حيث سيحاول إحراز اللقب للمرة الثالثة توالياً والثالثة عشرة في مسيرته، وتعزيز رقمه القياسي الحالي في عدد الألقاب.

وكان البرتغالي يتعافى من "التواء بسيط" في الكاحل حسب زيدان، تعرض له عندما سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى برشلونة في "كلاسيكو" الدوري الإسباني الذي انتهى بتعادل الفريقين 2-2 في 6 أيار/مايو على ملعب غريمه كامب نو.

أما كارفاخال، فكان يعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى.

ومع عودة اللاعبين، سيتمكن زيدان من إشراك أفضل تشكيلة لديه السبت ضد فياريال في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري والتي تشكل اختباراً أخيراً لعناصره قبل مواجهة ليفربول. وحسم برشلونة لقب الدوري لصالحه، بينما يحتل ريال المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد.