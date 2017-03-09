صحف إسبانيا تهلّل لـ"ريمونتادا" برشلونة

وفاز برشلونة 6-1، ليتفوق بنتيجة 6-5 في مجموع المواجهتين ويضمن مكانه في دور الثمانية من المسابقة.

عودة برشلونة التاريخية لم تكن متوقعة، إذ لم يسبق لأي فريق التأهل بعد تأخره ذهاباً برباعية نظيفة.

بعد هذا الفوز الكبير توحدت عناوين الصحف الإسبانية وهللت كلها لريمونتادا العملاق الكتالوني.

وكتبت صحيفة "ماركا" المدريدية أن تاريخ دوري أبطال أوروبا بات ملكاً لبرشلونة، وذكرت تحت عنوان عريض "ريمونتادا (عودة) للتاريخ".

أما "سبورت" الكتالونية فقالت "لن ينسى العالم ما حصل في 8 آذار/مارس 2017! على إثر مباراة تاريخية لا تنسى".

وأضافت متوجهة إلى لاعبي برشلونة "لقد أصبحتم أساطير"، بينما اعتبرت "ال موندو" أن برشلونة "برشلونة حقق معجزة العمر".