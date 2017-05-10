شعار ثأري سيرفع الليلة في مدرجات الكالديرون

"فخورون أننا لسنا مثلكم"، هذا هو الشعار الذي تنوي جماهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رفعه في مدرجات ملعبها، فيسينتي كالديرون، مساء اليوم الأربعاء في مباراة الفريق أمام جاره ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت محطة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية أن جماهير أتلتيكو مدريد اختارت هذا الشعار رداً على الشعار الذي رفعه أنصار ريال مدريد في مباراة الذهاب "أخبرني بماذا تشعر، لشبونة وميلانو"، في إشارة إلى مباراتي نهائي دوري الأبطال التي خسرها أتلتيكو مدريد أمام جاره اللدود خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتحتاج جماهير أتلتيكو مدريد لموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لرفع هذا الشعار عن طريق اللوحة التي ترسمها في المدرجات (تيفو) وأثار الشعار الذي رفعته جماهير ريال مدريد غضب نادي أتلتيكو مدريد الذي أطلق حملة مضادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "نعرف الفوز ونعرف الخسارة، هذا شيء لن تفهمه".

وأطلق نادي أتلتيكو مدريد حملة ثانية عبر الأنترنت أيضاً تحت عنوان "أحبك بسبب قيمك وليس بسبب ما تفوز به".

ويطالب اليويفا الأندية بتقديم تقرير عن أنشطتها داخل المباراة، حيث يكون هو الجهة المنوط بها السماح أو عدم السماح برفع لافتات معينة مثل تلك التي تتضمن رسائل تجارية أو سياسية.