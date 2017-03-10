سيميوني يؤكد جاهزية توريس

وكان توريس فقد الوعي إثر اصطدامه بأحد لاعبي ديبورتيفو لا كورونا قبل ثمانية أيام ونقل على الفور إلى المستشفى حيث أجري له تصوير بالأشعة أظهر أن إصابته ليست خطرة.

وقال سيميوني: "إنه يتعافى ونعتقد بأنه سيكون جاهزاً لمباراة الأربعاء" في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية. وتقام مباراة الاياب على ملعب أتلتيكو "فيسنتي كالديرون"، علمًا أن النادي الإسباني كان قد فاز خارج أرضه 4-2.

وسيغيب توريس عن مباراة ناديه ضد غرناطة في الدوري المحلي السبت، ومثله الفرنسي كيفن غاميرو الذي يعاني من آلام في منطقة البطن.