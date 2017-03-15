سيميوني قلق بشأن حظوظ فريقه في التأهل

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه لا يثق في حظوظ فريقه في العبور إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره الألماني باير ليفركوزن عندما يلتقي الفريقان في الأربعاء في إياب دور الستة عشر من البطولة على ملعب فيسينتي كالديرون، معقل الفريق المدريدي.

وقال سيميوني: "سنتمسك بميزة لعب مباراة العودة على ملعبنا، سنخوض اللقاء بشغف من أجل تقديم أداء كبير والسيطرة على مجريات اللعب بطريقة تمنحنا شعورا بالراحة".

ويخوض الفريق الإسباني مباراة اليوم ليدافع عن تقدمه في مباراة الذهاب على ملعب منافسه بنتيجة 4-2.

ورغم ذلك، أعرب سيميوني عن عدم ثقته في حظوظ فريقه في العبور إلى الدور القادم من البطولة الأوروبية، حيث قال: "كل شيء يقلقني، دائماً ما أنظر إلى المباريات بطريقة واحدة، لا يهم في أي بطولة نحن، ولكن من المهم تثمين القميص، الذي نرتديه، سواء كانت المباراة ودية أو في الكأس أو في الدوري، دائماً ما نلعب بنفس الرغبة".