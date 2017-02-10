زيدان ينتظر بايل في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا

وأصيب اللاعب البالغ عمره 27 عاماً بتمزق في أوتار الكاحل في فوز ريال 2-1 على سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وخضع لجراحة في لندن.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "يحدوني الأمل في عودته قبل ذلك الحين (السابع من مارس)".

وأضاف: "إنّه يعمل بصورة جيدة، إنّه متحمس وما يتبقى هو عودته للتدريبات الجماعية، وهذا هو الأهم".

وسجل بايل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في 16 مباراة بكافة المسابقات لصالح ريال قبل الاصابة.

وبايل هو اللاعب الوحيد الذي يغيب عن الفريق في ذهاب دور 16 بدوري الأبطال أمام نابولي في 15 شباط/فبراير الجاري.

ويواجه ريال - الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة وحيدة أمام برشلونة وتتبقى له مباراتان - أوساسونا غداً السبت بعد أسبوعين من آخر مباراة خاضها فريق زيدان وانتهت بفوزه 3-صفر أمام ريال سوسيداد.

وتأجلت مباراته أمام سيلتا فيغو مطلع الأسبوع الجاري بعدما لحقت بملعب بالايدوس أضرار جراء سوء الأحوال الجوية.

وقال زيدان "دائما ما نريد اللعب لذا فإن 15 يوماً دون خوض مباراة فترة طويلة، لا أعرف إذا كان هذا سيؤثر علينا، سنرى غداً، تدربنا على نحو جيد.. ونحن بحالة بدنية جيدة".