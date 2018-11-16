روما سيدفع 150 ألف يورو لأحد مشجعي ليفربول

وقال رئيس نادي روما جيم بالوتا في بيان: "ما حدث لشون كوكس يجب ألا يحصل لأي شخص يشاهد مباراة في كرة القدم"، في إشارة إلى الأيرلندي ابن الثالثة والخمسين الذي تم الاعتداء عليه من قبل أنصار روما وهو في الطريق إلى ملعب أنفيلد في ليفربول، ويعاني من رضوض قوية في الجمجمة تمنعه حتى الآن من النطق أو الجلوس بمفرده.

وردت مارتينا زوجه شون: "نقدر عالياً الهبة المقدمة من روما، لاسيما المساعدة الكبيرة المقترحة لسنوات المعاناة التي يستعد شون لقضائها".

وستترافق المساعدة المالية الموزعة بنسبة الثلثين من مؤسسة روما والثلث الآخر كهبة شخصية من بالوتا، مع "مبادرات أخرى من جمع تبرعات ستساعد في تغطية النفقات لسنوات عدة"، حسب النادي الإيطالي.