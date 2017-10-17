دوري ابطال اوروبا - تشيلسي وروما في مواجهة تضميد الجراح المحلية

يبحث تشيلسي عن نسيان العثرة المحلية عندما يواجه روما الإيطالي، الأربعاء، في مواجهة مثيرة لحساب المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر تشيلسي ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط، بفارق نقطتين عن ضيفه.

ويدخل الفريقان إلى اللقاء وهما يبحثان عن تضميد جراحهما المحلية واستعادة التوازن بعد خسارة تشيلسي أمام جاره كريستال بالاس (1-2) وروما أمام نابولي (صفر-1) السبت في الدوري المحلي.

ولا يدعو وضع تشيلسي في الدوري الممتاز إلى التفاؤل إذ أن خسارة السبت كانت الثانية توالياً لرجال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ما جعله متخلفاً بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقد يعود المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف النادي اللندني بعد تعافيه من الإصابة لكن لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي ما زال خارج الفريق.

وفي حال خرج فريق كونتي منتصراً للمباراة الثالثة توالياً، سيقطع شوطاً كبيراً نحو الدور الثاني لاسيما أن المنافس الأساسي الآخر أتلتيكو مدريد الإسباني يملك نقطة واحدة فقط قبل زيارته إلى الوافد الجديد قره باخ الأذربيجاني.

وفي المجموعة الأولى، سيقطع ممثل إنكلترا الآخر مانشستر يونايتد شوطاً كبيراً أيضاً نحو التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 في حال نجح رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق فوزهم الثالث توالياً حين يحلون في البرتغال ضيوفاً على بنفيكا الذي خرج خالي الوفاض من مباراتيه الأوليين.

وستكون المواجهة مع بطل البرتغال إعادة لنهائي 1968 حين توج النادي الإنكليزي بلقبه الأول بفوزه على بنفيكا 4-1 بعد التمديد.

وفي المجموعة ذاتها يلتقي سسكا موسكو الروسي مع ضيفه بازل السويسري وكل من الفريقين يملك ثلاث نقاط.