دوري أبطال أوروبا - كروس الجندي المجهول في ريال مدريد زيدان

كان كريستيانو رونالدو هو محور الحديث في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها ريال مدريد للفوز على أتلتيكو مدريد 3-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، ولكن بالنسبة لكثيرين فإن طوني كروس كان الأفضل داخل الملعب في تلك المباراة.

ووفقاً لإحصائيات شركة "أوبتا" عن مباراة أتلتيكو مدريد فإن كروس قام بـ100 تمريرة ناجحة من أصل 104 تمريرة بنسبة نجاح 96%.

وحقق كروس نسبة نجاح في التمرير بلغت 94 بالمئة على مستوى البطولة بأكملها، مما يمثل 14.8 بالمئة من التمريرات الناجحة للفريق ككل، وفقاً لصحيفة "ماركا".

ومن المرجح أن يلعب كروس دوراً محورياً مجدداً غداً الأربعاء في مواجهة أتلتيكو على ملعب فيسنتي كالديرون في جولة الإياب.

الطريق لم يكن مفروشا بالورود بالنسبة لكروس لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، والذي تم التعاقد معه لتعويض تشابي ألونسو الذي انتقل بدوره إلى النادي البافاري.

في الموسم الأول له لم يفز الريال بأي لقب وتم إقالة المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن في الموسم الماضي فاز النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا، وسيكون الفوز باللقب هذا الموسم بمثابة إنجاز تاريخي.

ولم ينجح أي فريق في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث، ولكن الريال قد يكون في طريقه لتحقيق ذلك، بجانب منافسته بقوة على لقب الدوري الإسباني الذي غاب عن خزائنه منذ2012.

كروس نضج تماماً في إسبانيا هذا الموسم وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الأداء الذي قدمه أمام أتلتيكو الأسبوع الماضي.

وقال كروس بعد الفوز على أتلتيكو "خطتنا كانت صحيحة، دائماً كان لدينا لاعب إضافي في خط الوسط، حيث تواجد أربعة لاعبين في وسط الملعب رغم أننا في المعتاد نلعب بثلاثة فقط وثلاثة في الهجوم، لكن هذا كان مفتاح الفوز بالنسبة لنا عبر وجود لاعب إضافي في خط الوسط حيث فرضنا سيطرتنا على المباراة".

تعليقات كروس أعطت الفرصة للصحفيين الإسبان لانتقاد المدرب الفرنسي للريال زين الدين زيدان بسبب إصراره على الدفع بثلاثة لاعبين في خط الهجوم هم كريستيانو رونالدو و كريم بن زيمة وغاريث بيل، مما يقلل عدد لاعبي خط الوسط إلى ثلاثة لاعبين فقط.

ويتزعم كروس مجموعة لاعبي خط الوسط في الريال والتي تضم لوكا مودريتش وكاسيميرو وإيسكو وماركو أسينسيو ولوكاس فازكيز وخامس رودريغيز.

ربما غضب زيدان من تصريحات لاعبيه التي تنال من خطته الاعتيادية في الدفع بثلاثة لاعبين فقط في خط الوسط، ولكن العلاقة بين المدرب واللاعبين تتسم بالصلابة والقوة.

وقال كروس في مقابلة سابقة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "زيدان سجل أثراً هائلاً هنا منذ قدومه".

وأضاف "كرتنا باتت أفضل كثيراً مما كانت عليه في السابق، هذا كان واضحاً من خلال الطريقة التي فزنا بها بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومن خلال تعاظم فرصتنا في الجمع بين ثنائية الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم".

وأضاف "أحب العمل معه، تجمعنا علاقة رائعة، لدينا نفس الأفكار حول طريقة اللعب وهو يجعلني أشعر بالأهمية".