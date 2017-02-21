دوري أبطال أوروبا: توريس وغاميرو يربكان سيميوني

ومع الاستقرار على غريزمان كمهاجم أساسي لا غنى عنه للفريق المدريدي، تنحصر اختيارات سيميوني بالنسبة للمهاجم الثاني بين الفرنسي كيفين غاميرو والإسباني فيرناندو توريس.

وقال سيميوني أمس الاثنين خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في ملعب باير ليفركوزين: "سأقرر بشأن هذا الموضوع قبل ساعات من المباراة، أنا محظوظ كوني أستطيع الاختيار من بينهما".

وشارك توريس بشكل أساسي في المباراة، التي فاز بها أتلتيكو مدريد 4-1 على سبورتنغ خيخون يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، فيما شارك غاميرو في الشوط الثاني بديلاً لتوريس بالذات، ولكن أهدافه الثلاثة "هاتريك"، التي سجلها في ذلك اللقاء خلال ست دقائق فقط فتحت له الباب لكي يكون ضمن التشكيلة الأساسية لفريق سيميوني.