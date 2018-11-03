دوري أبطال أوروبا: توخل يأمل في عودة كافاني لمباراة نابولي

وغاب كافاني بسبب إصابة في الفخذ عن آخر مباراتين لنادي العاصمة الفرنسية في الدوري المحلي، وذلك ضد مرسيليا (2-صفر) في المرحلة الحادية عشرة الأسبوع الماضي، والجمعة ضد ليل (2-1).

وأوضح توخل بعد مباراة الأمس "-إدي- تدرب صباح الأربعاء مع الجميع وبعد الظهر بشكل منفرد. الخميس بدأ التمارين الا أنه لم ينهها مع المجموعة. شعر بأمر ما على المستوى العضلي، وبما أن ذلك حصل عشية مباراة صعبة جدا، لم أكن أرغب في المخاطرة".

وردا على سؤال عما إذا كان المهاجم الدولي وأفضل هداف في تاريخ النادي، سيكون جاهزا لمباراة الثلاثاء، قال توخل "أعتقد، آمل في ذلك".

وتابع "عليه أن يحاول في التمارين" السبت، معربا عن أمله في أن يكون "قادرا على المشاركة (في التدريب) بنسبة مئة بالمئة. على اللاعب أن يشعر بشكل جيد، أن يتمتع بنسبة 100 بالمئة (من لياقته)".

وأكد أنه "في حال تدرب بلا مشاكل الإثنين، سيكون ضمن المجموعة".

وسبق لكافاني، أفضل هداف في تاريخ سان جرمان، أن دافع عن ألوان نابولي بين العامين 2011 و2013، قبل الانضمام الى النادي الباريسي.