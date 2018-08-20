دوري أبطال أوروبا: توتنهام يخوض مباراته الأولى على ملعب ويمبلي



وكان توتنهام اعتذر من مشجعيه على خلفية إرجاء الانتقال إلى ملعبه الجديد الذي يتسع لـ 62 ألف متفرج، والذي كان مقرراً الشهر المقبل، بسبب مشاكل تقنية تتعلق بأنظمة السلامة، مؤكداً أنّ تفادي هذا التأجيل لم يكن ممكناً.

وأعلن النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بعد قطبي مدينة مانشستر، سيتي البطل ويونايتد الوصيف، في بيان: "اتفقنا مع يويفا أن نقيم مباراتنا البيتية الأولى في دور المجموعات على ملعب ويمبلي".

وستكون المباراة الأولى لتوتنهام على أرضه إما في الجولة الأولى (الأسبوع الذي يبدأ في 18 أيلول/سبتمبر) أو في الثانية (الأسبوع الذي يبدأ في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر).



