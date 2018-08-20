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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: توتنهام يخوض مباراته الأولى على ملعب ويمبلي

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يخوض توتنهام هوتسبير الإنكليزي مباراته البيتية الأولى في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

Reuters


وكان توتنهام اعتذر من مشجعيه على خلفية إرجاء الانتقال إلى ملعبه الجديد الذي يتسع لـ 62 ألف متفرج، والذي كان مقرراً الشهر المقبل، بسبب مشاكل تقنية تتعلق بأنظمة السلامة، مؤكداً أنّ تفادي هذا التأجيل لم يكن ممكناً.

وأعلن النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بعد قطبي مدينة مانشستر، سيتي البطل ويونايتد الوصيف، في بيان: "اتفقنا مع يويفا أن نقيم مباراتنا البيتية الأولى في دور المجموعات على ملعب ويمبلي".

وستكون المباراة الأولى لتوتنهام على أرضه إما في الجولة الأولى (الأسبوع الذي يبدأ في 18 أيلول/سبتمبر) أو في الثانية (الأسبوع الذي يبدأ في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر).


 

توتنهام هوتسبير ويمبلي
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