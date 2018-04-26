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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

الاصابة تنهي موسم بواتينغ وتهدد مشاركته في المونديال

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سيغيب مدافع بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتنغ بين 4 و6 أسابيع، بعد تعرضه إلى اصابة في الفخذ أمام ريال مدريد، ما يجعل مشاركته مع منتخب ألمانيا في مونديال روسيا غير مؤكدة.

AFP

 

وأصيب بواتنغ في الدقيقة 34 من المباراة التي خسرها بايرن أمام ضيفه ريال مدريد الاسباني في ميونيخ 1-2 الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. وتم استبداله بنيكلاس سوله.

وأكدت مجلتا سبورت بيلد وكيكر أن بواتنغ يعاني من اصابة عضلية في الفخذ الايسر.

وعلق مدرب بايرن يوب هاينكس على اصابة لاعبه بالقول "يجب انتظار نتائج الفحوصات (الخميس) لقول المزيد".

وفي حال تأكدت مدة ابتعاد بواتنغ، فان موسمه مع بايرن يكون انتهى ولن يتمكن بالتالي من المشاركة ضد ريال في مباراة الاياب الثلاثاء المقبل في مدريد.

وستكون أيضاً مشاركة بواتنغ، المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 في البرازيل، في مونديال روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو موضع شك.

وترسل المنتخبات المشاركة في كأس العالم لوائح أولية من 35 لاعباً إلى الاتحاد الدولي (فيفا) قبل 14 ايار/مايو، ثم تعلن اللوائح النهائية المؤلفة من 23 لاعبا قبل الرابع من حزيران/يونيو.

وتلعب ألمانيا في كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، وستبدأ استعداداتها للبطولة في 23 من الشهر المقبل في شمال ايطاليا.

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