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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

اعتقال مشجعين من روما بسبب العنف

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اعتقلت شرطة مرسيسايد رجلين من روما للاشتباه في الشروع في القتل بعد أن تعرض رجل لإصابات خطيرة عقب واقعة قبل مباراة ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم ضد روما الثلاثاء.

Reuters

 

وقالت الشرطة في بيان إن رجلا أيرلنديا يبلغ من العمر 53 عاما تعرض لإصابة في الرأس وهو في حالة حرجة بالمستشفى.

وأضافت الشرطة "نعتقد أن الضحية كان في ليفربول برفقة شقيقه من أجل مباراة قبل النهائي بين ليفربول وروما وتعرض لهجوم خلال مواجهة بين جماهير روما وليفربول بالقرب من حانة البرت حوالي الساعة 7:35 مساء.

ذكر الشهود أن الضحية تعرض للضرب بحزام ثم سقط على الأرض".

وقالت الشرطة إن الرجلين، وعمرهما 25 و26 عاما، احتجزا من أجل استجوابهما.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن مجموعة من مشجعي روما هاجموا جماهير ليفربول باستخدام الأحزمة.

وقال ليفربول، الذي فاز بالمباراة 5-2، إنه على اتصال بخدمات الطوارئ وسيقدم أي دعم للمشجع وأسرته.

وأضاف النادي في موقعه على الانترنت "نادي ليفربول لكرة القدم مصدوم بعد الاعتداء على مشجع لليفربول قبل مباراة دوري أبطال اوروبا ضد روما".

وأظهرت لقطات تلفزيونية من (بي.بي.سي) مجموعة من الشباب في عراك خارج الاستاد قبل المباراة، وكان هناك شخص راقد على الأرض يتلقى العناية بينما استمر القتال.

وكانت هناك مشاهد عنف أيضا قبل مباراة ليفربول في دور الثمانية لدوري الأبطال ضد مانشستر سيتي باستاد أنفيلد في وقت سابق هذا الشهر عندما هاجم مشجعو النادي صاحب الأرض حافلة الفريق الزائر بالقارورات والألعاب النارية.

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