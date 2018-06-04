وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الاوروبي وقف غوارديولا لمباراة مع وقف التنفيذ "لفترة اختبارية لموسم واحد" بسبب سلوك المدرب الكاتالوني في مباراة اياب الدور ربع النهائي التي خسرها فريقه امام مواطنه ليفربول (1-2).

وكان غوارديولا طرد من مقاعد الجهاز الفني لسيتي عند نهاية الشوط الأول، اثر اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل.

من جهة أخرى، فرض الاتحاد الاوروبي للعبة غرامة مالية بقيمة 20 الف يورو بسبب الخسائر التي ألحقتها جماهيره بحافلة مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي كسبها فريق المدرب الالماني يورغن كلوب بثلاثية نظيفة.

وتعرضت الحافلة التي تقل لاعبي النادي الأزرق، الى الرمي بمقذوفات كالقوارير الزجاجية والألعاب النارية.

كما سيدفع ليفربول الذي خسر نهائي المسابقة القارية العريقة امام ريال مدريد الاسباني حامل اللقب، 9 الاف يورو بسبب الالعاب النارية التي أطلقتها جماهيره في مباراة الاياب ضد سيتي وكذلك ضد روما الايطالي في الدور نصف النهائي.