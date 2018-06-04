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دوري أبطال أوروبا

إيقاف غوارديولا مباراتين في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي مباراتين بينهما واحدة مع وقف التنفيذ بسبب سلوكه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم.

Reuters

 

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الاوروبي وقف غوارديولا لمباراة مع وقف التنفيذ "لفترة اختبارية لموسم واحد" بسبب سلوك المدرب الكاتالوني في مباراة اياب الدور ربع النهائي التي خسرها فريقه امام مواطنه ليفربول (1-2).

وكان غوارديولا طرد من مقاعد الجهاز الفني لسيتي عند نهاية الشوط الأول، اثر اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل.

من جهة أخرى، فرض الاتحاد الاوروبي للعبة غرامة مالية بقيمة 20 الف يورو بسبب الخسائر التي ألحقتها جماهيره بحافلة مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي كسبها فريق المدرب الالماني يورغن كلوب بثلاثية نظيفة.

وتعرضت الحافلة التي تقل لاعبي النادي الأزرق، الى الرمي بمقذوفات كالقوارير الزجاجية والألعاب النارية.

كما سيدفع ليفربول الذي خسر نهائي المسابقة القارية العريقة امام ريال مدريد الاسباني حامل اللقب، 9 الاف يورو بسبب الالعاب النارية التي أطلقتها جماهيره في مباراة الاياب ضد سيتي وكذلك ضد روما الايطالي في الدور نصف النهائي.

دوري أبطال أوروبا جوسيب غوارديولا
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