إنريكي يكشف..هذا الثلاثي سبب الهزيمة أمام يوفنتوس!

ووفق تقارير اعلامية كتالونية-التي سربت بعض ما حدث خلال الاجتماع الفني الذي عقب خسارة برشلونة لمباراة ذهاب ربع النهائي 0-3 أمام يوفنتوس الايطالي- فان المدرب لويس انريكي وجه سهام النقد اللاذعة لثلاثة لاعبين هم: الاسباني جيرارد بيكيه والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والبرازيلي نيمار محملاً اياهم مسوؤلية الهزيمة.

وذكرت صحيفة سبورت الاسبانية الجمعة نقلاً عن قناة كتالونيا تي في 3 أن إنريكي عبر عن غضبه من الثلاثي بيكيه وماسكيرانو ونيمار، وقال أن بيكيه ارتكب أخطاء دفاعية سيما في التمركز بين المدافعين الثلاثة، أما ماسكيرانو الذي كثيراً ما يتعرض للنقد من قبل إنريكي فقد نال نصيبه من النقد حتى خلال المباراة عندما رصدت الكاميرات إنريكي وهو يردد عبارة "ما الذي يفعله" في اشارة إلى الهفوات التي ارتكبها الأرجنتيني في تلك المباراة.

كما ذكرت الصحيفة أن نيمار لم يسلم من انتقادات إنريكي بسبب عدم التزامه بمركزه والتراجع كثيراً عن دوره الهجومي.

ومن شأن هذه المعلومات أن ترفع من وتيرة التوتر بين إنريكي ولاعبيه قبل لقاء العودة بالكامب نو يوم 19 أبريل/نيسان المقبل، وسيكون برشلونة مطالباً بالفوز بأكثر من 3 أهداف في حال أراد التأهل إلى نصف نهائي البطولة.