أولريخ "يعتذر" عن الخطأ الجسيم أمام ريال مدريد

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 بين الفريقين، ارتكب أولريخ الذي لعب طوال الموسم بدلاً من مانويل نوير المبتعد عن الملاعب منذ فترة طويلة، خطأ فادحاً عندما فشل في التقاط أو تشتيت كرة خلفية من زميله الفرنسي كورنتان توليسو ليستغل الفرنسي الآخر كريم بنزيمة هذه الهفوة ويمنح فريقه التقدم.

وعلى الرغم من نجاح بايرن ميونيخ في إدراك التعادل 2-2، فإنه خرج لخسارته على ملعبه 1-2 الأسبوع الماضي و3-4 في مجموع المباراتين.

وقال أولريخ على موقع أنستاغرام "الكلمات لا يمكن أن تصف مدى خيبة أملي لخروجنا من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "كنا نملك التصميم لبلوغ المباراة النهائية، بذلنا قصارى جهدنا ثم حدث هذا الخطأ - لا أستطيع تفسيره. أنا آسف...لفريقي ولأنصار الفريق".

وكان أولريخ نجح في الذود عن مرماه ببراعة في غياب نوير وساهم في احراز بايرن ميونيخ اللقب المحلي.

وحاول زملاء أولريخ في الفريق البافاري مواساته والتخفيف عنه ومن بينهم لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز بقوله "لقد أنقذتنا مرات عدة".

وإذا كان بايرن ميونيخ فشل في احراز الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، فانه يأمل بالتعويض من خلال احراز كأس ألمانيا حيث يخوض المباراة النهائية ضد إينتراخت فرانكفورت في 19 من الشهر الحالي على الملعب الأولمبي في برلين، ليحصد الثنائية المحلية.

