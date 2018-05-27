أرقام هامة لريال مدريد في ليلة كييف التاريخية

هي ليلة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة لفريق ريال مدريد الإسباني الذي استحق تماماً التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ليفربول الإنكليزي في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء السبت، ليؤكد بطل القارة العجوز أن دوري الأبطال هي مسابقته المفضلة بعد أن سطر تاريخاً فيها لن ينسى على الإطلاق بحصده للقب للمرة الثالثة توالياً والـ13 في تاريخه.

العاصمة الأوكرانية كييف كانت شاهدة على أرقام تاريخية لعملاق العاصمة الإسبانية ومدربه الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، أرقام نذكرها فيما يلي.

1. زين الدين زيدان أصبح هو أول مدرب في التاريخ يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وذلك منذ انطلاق البطولة الكبرى موسم 1955 – 1956.

2. الويلزي غاريث بايل نجم الفريق الملكي هو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يشارك كبديل في المباراة النهائية وينجح في إحراز هدفين.

3. بتتويج ريال مدريد مساء السبت أصبح الفريق الملكي هو أول نادي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية منذ أن فعلها العملاق الألماني بايرن ميونيخ أعوام (1974-1975-1976).

4. كريم بنزيمة هو أول لاعب فرنسي ينجح في التسجيل في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا منذ أن فعلها مدربه الحالي زين الدين زيدان في نهائي نسخة عام 2002 وكان زيدان وقتها لاعبا في ريال مدريد أيضاً.

5. الكوستاريكي كيلور نافاس حارس ريال مدريد أصبح هو أول حارس في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتمكن من لعب ثلاث نهائيات متتالية والفوز بها جميعاً.

6. خاض كريستيانو رونالدو نهائي دوري الأبطال السادس في تاريخه فقط ثلاثة لاعبين خاضوا نهائي البطولة أكثر منه هم باولو مالديني وباكو خينتو 8 مرات مقابل سبعة نهائيات لألفريدو ديستيفانو.

