مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مع القطن في دوري ابطال افريقيا

مباراة الاهلي والقطن الكاميروني ستكون في منتهى الصعوبة خارج أرضه خصوصاً أن القطن كان خسر اللقاء الأول مع مضيفه الوداد البيضاوي ٠-٢ فيما تعادل العملاق المصري مع زاناكو سلباً في برج العرب.

الاهلي يريد تعزيز وضعه وغنم النقاط الثلاث كي يدخل الجولة الثالثة الصعبة مع ضيفه الوداد في الرابع من يونيو في وضع جيد والقطن لا بديل له عن الفوز لتعويض السقوط الاول.

الاهلي والقطن التقيا سابقا ٦ مرات، واستطاع خلالها الفريق المصري الفوز في ثلاث مناسبات مقابل ثلاثة تعادلات علماً أن أول مواجهة كانت في نهائي بطولة عام ٢٠٠٨ من دوري ابطال افريقيا حيث فاز الأهلي ٢-٠ على ارضه وتعادل ٢-٢ في لقاء الاياب.

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موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الثلاثاء ٢٢ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة أو 17:00 بتوقيت القاهرة.

أين؟ يستقبل اللقاء القطن الكاميروني على استاد رومدي ادجيا في مدينة غاروا الشمالية.​

مشاهدة البث المباشر عبر beIN SPORTS

تواكب قنواتنا المباراة بنقل مميز مباشر عبر HD 7. حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة حصرية ورسائل خاصة من الميدان.

ينطلق الاستوديو مباشرة على الهواء الساعة ١٧:١٥ بتوقيت مكّة أو الساعة ١٦:١٥ بتوقيت القاهرة.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

وسيكون الزميل محمد الكواليني مواكباً لمساعي الأهلي للفوز في زيارته الكاميرونية وهو سيتولى التعليق على المباراة بأدائه السلس والغني والجذاب في آن لتكون الإجادة والشمولية في التغطية مكتملة عبر شاشات beIN SPORTS.