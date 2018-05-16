دوري أبطال أفريقيا: النجم الساحلي ينتزع صدارة المجموعة الرابعة

وسجل علية البريقي (46) والمصري عمرو مرعي (56) هدفي النجم الساحلي، ولازاروس كامبول (90+1) هدف زيسكو يونايتد.

وهو الفوز الأول للنجم الساحلي في دور المجموعات بعد تعادله الثمين مع مضيفه بريميرو أغوستو الأنغولي 1-1 في الجولة الاولى.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام مبابان سوالوز السوازيلاندي الذي كان تغلب على بريميرو دي أغوستو 1-صفر الثلاثاء في افتتاح الجولة الثانية.

ويتقاسم زيسكو يونايتد وبريميرو دي أغوستو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وفي الجولة الثالثة في 17 تموز/يوليو المقبل، يلعب مبابان سوالوز مع النجم الساحلي، وزيسكو يونايتد مع بريميرو دي أغوستو.