دوري أبطال أفريقيا: الترجي يعود من اثيوبيا بنقطة التعادل

ورفع الترجي رصيدهم إلى 4 نقاط في الصدارة المؤقتة، أمام سان جورج بنقطتين، في حين يحتل حامل اللقب صن داونز الجنوب أفريقي المركز الثالث بنقطة واحدة وفيتا كلوب من كونغو الديمقراطية أخيراً بدون نقاط، علماً أن الأخيرين سيخوضان مباراتهما الثانية غداً الأربعاء، عندما يزور بطل النسخة الماضية ضيفه في كينشاسا.