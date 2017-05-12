الزمالك وكابس: باسم مرسي يفك شيفرة الفريق الضيف

واستغل هداف الزمالك كرة عرضية موزونة من زميله شيكابالا واضعاً الكرة برأسه قوية في مرمى سيباندا الذي فشل في التعامل مع الكرة.

وأتيحت العديد من الفرص لنادي الزمالك صاحب الأرض في الشوط الأول لكن التسرع تارة وتألق حارس كابس يونايتد تارة أخرى منعه من التسجيل.

ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية برفقة اتحاد العاصمة الجزائري حيث تغلب الأخير على الأهلي طرابلس الليبي 3-0 في مباراة مبكرة اليوم.

وفشل الزمالك في نيل اللقب الموسم الفائت عندما حل وصيفاً إثر خسارته من ماميلودي الجنوب أفريقي 3-0 ذهاباً وانتصاره 1-0 إياباً.