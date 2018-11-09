في قمة كانت مرتقبة بشدة على "ملعب رادس"، حيث كان الترجي مطالباً بتدارك تأخره أمام الأهلي ذهاباً بنتيجة (3-1) في ملعب برج العرب بالاسكندرية، دخل أصحاب الأرض بحذر شديد قبل أن يحرّر صانع الألعاب سعد بقير أقدام زملائه بهدف في أواخر الشوط الأول (45+1).

في الشوط الثاني عاد بقير ليلعب دور البطولة بهدف شخصي ثان وهو الثالث له في البطولة والثاني لفريق باب سويقة برأسية محكمة (54)، قبل أن يأتي أنيس البدري ويبصم على جدارة الترجي بالتتويج ويحسم الريمونتادا التاريخية بالهدف الثالث من تسديدة صاروخية (86)، علماً بأنّ البدري أصبح بهدفه الأخير هداف البطولة بـ 8 أهداف.

ويعد هذا اللقب الثالث للترجي في المسابقة بعد عامي 1994 و2011 وكانا على حساب فريقين عربيين أيضاً هما الزمالك المصري والوداد البيضاوي المغربي على التوالي. وثأر "فريق الدم والذهب" لخسارته نهائي 2012 أمام الأهلي بتعادلهما 1-1 ذهاباً في القاهرة وفوز الفريق المصري 2-1 إياباً.

كما سيحضر فريق الترجي في مونديال الأندية الذي سيقام بالإمارات الشهر المقبل للمرة الثانية، بعد أن شارك للمرة الأولى في "موندياليتو 2011" باليابان.

وحرم الفريق التونسي نظيره المصري من تعزيز رقمه القياسي في المسابقة ورفعه إلى تسعة ألقاب، وأطاح به من النهائي الثاني على التوالي بعدما كان خسر أمام الوداد البيضاوي الموسم الماضي.

- تفاصيل موقعة النهائي.. لحظة بلحظة

- نهاية اللقاء بنتيجة (3-0) وتتويج الترجي باللقب

- دق 86: أنيس البدري أحد أبطال مواجهة نهائي الإياب يقطع كرة من خط المنتصف وينطلق بسرعة صاروخية وبمهارة عالية في المراوغة والتسديد يوقع الهدف الثالث بقذيفة.

- دق 79: الترجي يقترب من الهدف الثالث مجدداً عبر أنيس البدري وتسديدته يتألق في صدّها الشناوي.

- دق 60: أنيس البدري كاد يضيف الهدف الثالث من تسديدة قوية وبعيدة المدى ولكن كرته ابتعدت بمسافة قصيرة عن مرمى الشناوي.

- دق 54: سعد بقير يوقع الهدف الثاني للترجي بعد عمل جماعي منسق ورأسية متقنة.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول

- دق 45+1: سعد بقير يسجل الهدف الافتتاحي للمباراة في وقت قاتل، بعد عمل هجومي ثنائي منسق مع طه ياسين الخنيسي.

- دق 34: الـ"VAR" يسجّل حضوره مجدداً في موقعة الإياب بعد جدل مباراة الذهاب، ويعلن عدم وجود ركلة جزاء لمصلحة الترجي بعد كرة مشتركة بيه طه ياسين الخنيسي وسعد سمير.

- دق 27: الظهير الأيسر أيمن بن محمد يرسل كرة عرضية مميزة على رأس المهاجم الخنيسي ولكن الأخير افتقد للتركيز.

- دق 18: الظهير الأيمن للترجي سامح الدربالي في أول ظهور هجومي يتلقى كرة ذكية من صانع الألعاب سعد بقير ويسدد بقوة ولكن بلا تركيز.

- دق 12: الترجي في أول محاولة في المباراة. غيلان الشعلالي يسدد من مسافة بعيدة وحارس الأهلي الشناوي متيقظ.

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