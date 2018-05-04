الشوط الاول كان متوسطا فنيا، حيث تبادل فيه الفريقان السيطرة، وان كان الترجي الاكثر استحواذا على الكرة، الا ان الاهلي كان الاخطر على مرمى الحارس المعز بن شريفيه.

واضطر مدرب الاهلي حسام البدرى الى اجراء تغيير مبكر عقب اصابة لاعب الوسط عمرو السولية فلعب مكانه محمد هانى (33).

وأنقذ حارس مرمى الاهلي محمد الشناوي مرماه من هدف محقق في الدقيقة 40 بتصديه لانفراد طه ياسين الخنيسي وابعد الكرة بصعوبة الى ركنية.

واضطر مدرب الترجي خالد بن يحيى بدوره الى تغيير هيثم الجويني المصاب بيوسف البلايلي (43).

وتغير الحال تماما مع بداية الشوط الثاني، وسيطر الاهلي على المجريات بفضل سرعة الثلاثي الجنوب افريقي باكا ماني ووليد سليمان وميدو جابر وامامهم مروان محسن، وانقذ معز بن شريفية مرماه من عدة فرص اخطرها انفراد باكاماني، ليستبدله البدري ويدفع باسلام محارب بدلا منه فى الدقيقة 67.

واستمر ضغط الاهلي وواصل مهاجموه اهدار الفرص في ظل تراجع بدني وفني واضح للاعبى الترجي.

وفي المجموعة ذاتها، فاز تاونشيب رولرز البوتسواني على ضيفه كامبالا سيتي الاوغندي بهدف وحيد سجله ليمبونيي تشيريليستو في الدقيقة 36.

وتقام الجولة الثانية في 15 ايار/مايو الحالي، فيحل الاهلي ضيفا على كامبالا سيتي، فيما يلعب الترجي مع ضيفه تاونشيب رولرز.

أهم تفاصيل اللقاء

- نهاية المباراة في برج العرب بالتعادل السلبي بين الفريقين

- مراون محسن كاد يترجم ضغط الاهلي المتواصل لكن راسيته حادت عن الخشبات الثلاث للترجي.

تغيير للاهلي: حسام البدري يدفع باسلام محارب مكانا للجنوب افريقي باكاماني الذي اضاع فرصا تهديفية عديدة.

هدف ملغى للاهلي: مروان محسن يسجل هدفا لكن الحكم السنغالي يلغيه بداعي وجود تسلل.

هدف مروان محسن يلغى بداعي التسلل! هل تتفق مع قرار الحكم؟ #CAFCL pic.twitter.com/RZ2I1MpqjT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 4, 2018

- المدافع الذوادي يجد نفسه وحيدا في منطقة جزاء الاهلي لكنه يضيع الفرصة بطريقة غريبة.

- باكاماني يقود هجمة سريعة وعوض التمرير فضل التسديد الذي لم يجد نفعا.

- طه ياسين الخنيسي يرتقي عاليا فوق دفاع الاهلي ويسدد براسه فوق العارضة الافقية لمرمى الشناوي.

- باكاماني المهاجم الجنوب افريقي الخطير يهدد مجددا دفاع الترجي ويصوب من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة لم تشكل خطورة على مرمى الحارس معز بن شريفية.

- الترجي يدخل بقوة والبلايلي يصوب على الطائر لكن كرته مرت بالقرب من مرمى الشناوي.

بداية الفترة الثانية من المواجهة بين الاهلي والترجي

- خالد بن يحي مدرب الترجي التونسي يجري تبديلا اضطراريا حيث دفع بيوسف البلايلي مكان هيثم الجويني المصاب.

- الخنيسي يستلم كرة داخل منطقة جزاء الاهلي وسدد بيمناه لكن الشناوي بشجاعة يتصدى ويمنع الترجي من التقدم في النتيجة.

- عمرو السولية يضطر للخروج بداعي الاصابة وتم تعويضه بمحمد هاني.

- الاهلي يواصل ضغطه المكثف على دفاع الترجي وهذه المرة عبر وليد سليمان الذي صوب بقوة من بعيد لكن كرته ذهبت بعيدة.

- مروان محسن يخفق في تحويل تسديدته اليمينية الى هدف لمصلحة الاهلي رغم موقعه الجيد.

تهديد أول على مرمى الفريق التونسي من مروان محسن! #CAFCL pic.twitter.com/Bq8kBNKH3w — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 4, 2018

وجه الحكم السنغالي انذارين ضد سليمان من الاهلي وكوليبالي من الترجي

- في اول فرصة جدية للاهلي المصري، فوت الجنوب افريقي باكاماني على نفسه امكانية افتتاح النتيجة عندما توغل سريعا من الجهة اليسرى لدفاع الترجي وسدد بقوة فوق مرمى الحارس بن شريفية.

-في استاد برج العرب بالاسكندرية، الحكم السنغالي مالانغ ديديو يعطي اشارة انطلاق القمة الكبيرة بين الاهلي المصري وضيفه الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

تشكيلة الاهلي الاساسية

تشكيلة الترجي الاساسية

وفي المجموعة الثانية، عاد الدفاع الحسني الجديدي المغربي بتعادل ثمين من ارض مضيفه مولودية الجزائري الجزائري 1-1.

واستغل الدفاع الحسني الجديدي الذي يشارك في الدور ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخه، النقص العددي في صفوف اصحاب الارض عقب طرد زيدان ميباراكو في الدقيقة 54، فافتتح التسجيل عبر حميد أحداد في الدقيقة 77.

ولم تدم فرحة الضيوف سوى 5 دقائق حيث نجح أمير قراوي في ادراك التعادل (82).

ويلعب غدا ضمن المجموعة ذاتها مازيمبي الكونغولي الديموقراطي مع وفاق سطيف الجزائري.