يلتقي الاهلي المصري مع ضيفه النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد في ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية بحضور 50 ألف متفرج.

يخشى الاهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، من الإخفاق مجددًا في التتويج باللقب الذي غاب عن خزائنه منذ أربعة أعوام، خاصة بعدما خسر 1 - 2 أمام فريق "جوهرة الساحل" في مباراة الذهاب بالملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية منذ 3 أسابيع.

الوداد البيضاوي في نهائي دوري ابطال افريقيا

وبات يتعين على الفريق المصري الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين حال اهتزاز شباكه في لقاء الإياب، للتأهل للنهائي ومواصلة حلمه في التتويج بلقبه الافريقي التاسع.

ترددات قنوات beIN SPORTS

الاهلي – النجم الساحلي: يوم الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة الثامنة ليلاً ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي ومحمد الكواليني.

الاهلي في مهمة صعبة - #افريقيا_يا_اهلي

وأصبحت مهمة الأهلي، الملقب بـ"نادي القرن في افريقيا"، أكثر صعوبة في ظل غياب نجميه أحمد فتحي للإيقاف وحسام عاشور للإصابة، فيما تحوم الشكوك بقوة حول مشاركة صانع الألعاب عبدالله السعيد وجناحه المخضرم وليد سليمان عقب معاناتهما من الإصابة مؤخراً.

ولم ينج الحارس الأساسي شريف إكرامي من لعنة الإصابات التي طاردت الأهلي، مما تسبب في استبعاده من لقاء الفريق مع ضيفه الرجاء في مباراته الأخيرة بالدوري المصري يوم الاثنين الماضي، غير أنه من المقرر أن يشارك أمام النجم بناء على تأكيدات الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

ورغم غيابات الأهلي العديدة إلا أن جماهيره تشعر بقدر كبير من التفاؤل حول قدرة باقي اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، لمواصلة الطفرة التي تشهدها الكرة المصرية حالياً، خاصة عقب تأهل منتخب الفراعنة مؤخراً لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

تابعونا على:

Twitter، Facebook، instagram، YouTube

البدري يحاول ايجاد الحلول

ويعول حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، على جاهزية مجموعة كبيرة من العناصر الهامة مثل المحترفين النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول، وصانع الألعاب المتألق صالح جمعة، بالإضافة للجناح الخطير مؤمن زكريا.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور لاجتياز عقبة النجم، الذي يعد الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن، خاصة في ظل موافقة السلطات الأمنية المصرية على حضور 50 ألف متفرج للمباراة.

النجم بحظوظ أفضل - #النجم_الساحلي

في المقابل، يمتلك النجم الساحلي حظوظاً أفضل نسبياً من الأهلي للتأهل، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في هز الشباك للعبور إلى الدور النهائي للمرة الأولى منذ عشرة أعوام.

ومازالت جماهير النجم تتذكر التتويج التاريخي لفريقها بلقب البطولة، عندما تغلب 3 -1 على الأهلي في إياب نهائي المسابقة أمام 70 ألف متفرج في ستاد القاهرة، حيث تأمل في تكرار الجيل الحالي لهذا الإنجاز مرة أخرى.

#النجم_الساحلي أقرب للتأهل بعد تفوقه في لقاء الذهاب. ما هي حظوظ الأهلي المصري؟ #CAFCL pic.twitter.com/9dOzEFh1Fg — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 20, 2017

ومازال الفريق التونسي يضم في صفوفه نجمين من جيل 2007، هما حارس المرمى الدولي أيمن المثلوثي، ومهاجمه المخضرم محمد أمين الشرميطي، الذي سجل أحد أهداف الفريق في المباراة.

النجم دون غيابات

وعلى عكس الأهلي تماما، يبدو النجم الساحلي في أتم جاهزية للمواجهة المرتقبة في ظل استعداد جميع لاعبيه للقاء، حيث خلت قائمة الغيابات من أي لاعب، عقب تعافي رامي البدوي من الجراحة التي خضع لها مؤخراً في الأنف.

وتعززت صفوف النجم بعودة المحترف البرازيلي ديغو أكوستا، بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف، ما يشكل دفعة قوية لهجوم الفريق الذي يسعى لخطف هدف مبكر يصعب من مهمة الأهلي في اللقاء.

ومن المرجح أن يدفع الفرنسي إيبار فيلود، المدير الفني للنجم، بجميع أوراقه الرابحة منذ البداية، كالمحترف الغيني ألكالي بانغورا والمهاجم المصري عمرو مرعي، ولاعب الوسط محمد أمين بن عمر، وصانع الألعاب إيهاب المساكني.

وخاض النجم مباراة ودية استعدادية فاز خلالها على نجم المتلوي 2-1 في المواجهة التي جرت بينهما يوم الأحد الماضي، حيث أحرز مرعي وبانغورا هدفي النجم.

بإمكانكم أيضاً مشاهدة المباريات عبر تطبيق BEIN CONNECT. لا تفوتوا أيضاً مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا والمسابقات الكبرى مباشرة وحصرياً عبرة قنوات beIN SPORTS، وعبر BEIN CONNECT الذي يوفّر المشاهدة المباشرة بجودة عالية مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام Android إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام Android إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام IOS إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

الأهلي - الزمالك - الترجي - دوري أبطال افريقيا - مصر - تونس - مرتضى منصور -أبو تريكة - محمد صلاح - بي ان سبورتس - beIN - عبد الفتاح السيسي - الباجي قائد السبسي - يوسف المساكني - النجم الساحلي - ess - بث مباشر - نادي القرن - حسام البدري -