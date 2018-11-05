وجاء في القائمة التي ضمّت 22 لاعباً استبعاد كلٍّ من أحمد فتحي وهشام محمد بسبب الاصابة، بينما تمّ ضمّ كلٍّ من باسم علي وناصر ماهر واستمر غياب مؤمن زكريا عن القائمة إضافة إلى المصابين منذ فترة وهما علي معلول و النيجيري جونيور أجايي.

وضمّ الخط الأمامي المهاجم المغربي وليد أزارو ليفند الشائعات بشأن عقوبات اتخذها الأهلي بحقّ اللاعب بعدما أثير من جدل بشأنه في أعقاب لقاء الذهاب على ملعب برج العرب.



وجاء في القائمة التي نشرت على الموقع الرسمي للنادي الأهلي على الإنترنت:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير – ساليف كوليبالي – صبري رحيل – أيمن أشرف – محمد هاني – باسم علي.

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – كريم نيدفيد- أكرم توفيق – إسلام محارب- أحمد حمدي – أحمد حمودي – ميدو جابر – ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو – وليد سليمان – صلاح محسن – مروان محسن.