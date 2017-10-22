يهدف الأهلي، الساعي إلى محو ذكرياته السيئة في 2007 (خسر اللقب أمام النجم الساحلي في القاهرة بالذات 3-1)، على ملعبه وبين جماهيره لتدارك التأخر بهدفين لهدف ذهاباً في سوسة والفوز بنتيجة تخوّل له ضمان بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي الفائز مع الوداد المغربي المتأهل على حساب اتحاد العاصمة الجزائري (0-0 ذهاباً و3-1 إياباً).

ولئن كانت صفوف الأهلي المصري تشتكي من بعض النقائص أبرزها "محرار الوسط" حسام عاشور للإصابة و"المحارب" أحمد فتحي المتحصل على عقوبة الإنذار الثاني، فإنّ النجم الساحلي يدخل موعد الإياب بصفوف مكتملة، غير أنّ مدرب النجم البلجيكي هوبير فيلود ما يزال يراوح بين النسب المئوية في فرضية إشراك ديوغو أكوستا أو عمر مرعي في مركز قلب الهجوم من جهة، والمالي عمر كوناتي أو زياد بوغطاس في قلب الدفاع من جهة أخرى.

الاهلي – النجم الساحلي : يوم الأحد 22 تشرين الأول/أكتوبر على الساعة الثامنة ليلاً ( توقيت مكة المكرمة) على beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي ومحمد الكواليني.

بالعودة إلى تشكيل الأهلي، تجدر الإشارة إلى أنّ المدرب حسام البدري سيستفيد من استعادة خدمات مايسترو صنع اللعب عبد الله السعيد الذي غاب عن لقاء الذهاب في سوسة بداعي الإصابة، وفي حال جهوزيته الكاملة سيبقى مرجحاً لاقتحام التشكيلة الأساسية عوضاً عن صالح جمعة، الذي يضطلع بذات الدور منطقياً.

غيابان أساسيان في صفوف الأهلي @AlAhly في اللقاء القادم. كيف سيؤثر ذلك على أداء الفريق؟ #CAFCL pic.twitter.com/8uBjEcgrzN — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 20, 2017

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50 ألفاً خلف الأهلي وحديث عن معاملة بالمثل

بعد تسلّمه للضمانات الأمنية، تأكّد أنّ الأهلي سيكون مدعوماً بعدد غفير من جماهيره في استاد برج العرب سيبلغ الخمسين ألفاً، في حين ذكرت الصحافة التونسية أنّ إدارة الأهلي تفكّر في رد الدين لنظيرتها النجماوية، بتمكين أحباء النجم الذي تحوّلوا إلى مصر والذي يقارب عددهم الألف مشجع حسب التقارير، من تذاكر لدخول المباراة، وهي حركة طيبة بادرت بها إدارة النجم الساحلي ذهاباً في سوسة مع جماهير الأهلي.

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شارات سوداء ودقيقة صمت

سيرتدي لاعبو الأهلي المصري شارات سوداء في أياديهم وسيقفون دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الشرطة، الذين راحوا ضحية حادث الواحات البحرية، وجاءت هذه الخطوة الإنسانية بطلب من إدارة الأهلي وموافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

التشكيلة المتوقعة للنجم الساحلي:

أيمن البلبولي – حمدي النقاز – رامي البدوي – عمر كوناتي أو زياد بوغطاس – غازي عبد الرزاق – أيمن الطرابلسي – حمزة لحمر – محمد أمين بن عمر – ألكالي بانغورا – علية البريقي – ديوغو أكوستا أو عمرو مرعي.

التشكيلة المتوقعة للأهلي المصري:

شريف إكرامي – رامي ربيعة – سعد سمير - علي معلول – محمد هاني – هشام محمد – عمرو السولية – عبد الله السعيد أو صالح جمعة – مؤمن زكريا – جونيور أجايي – وليد أزارو.

#النجم_الساحلي أقرب للتأهل بعد تفوقه في لقاء الذهاب. ما هي حظوظ الأهلي المصري؟ #CAFCL pic.twitter.com/9dOzEFh1Fg — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 20, 2017

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