ووقّع النجم المغربي للفريق المصري وليد أزارو هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 32.

ورفع الاهلي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة مع منافسه الترجي.

تفاصيل المباراة

نهاية اللقاء بفوز الأهلي المصري على الترجي التونسي بهدف دون رد.

دقيقة 83: أنيس البدري يمر بجانب تعديل الكفة بعد هجمة منظمة من خط هجوم الترجي التونسي.

بداية الشوط الثاني...

نهاية الشوط الأول بتقدم الاهلي المصري على مضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف.

دقيقة 31: وليد أزارو يستغل هفوة دفاعية في محور الترجي ليفتتح باب التسجيل لمصلحة الاهلي المصري.

دقيقة 15: أول فرصة حقيقية في المباراة أهدرها طه ياسين الخنيسي إذ فشل في افتتاح النتيجة رغم موقعه المناسب ووجدت كرته الرأسية وليد أزارو الذي أبعد الكرة.

تشكيلة الترجي

تشكيلة الأهلي