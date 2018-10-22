متسلحاً بالتاريخ.. الترجي يأمل الإطاحة ببريميرو دي أغوستو

ويتعين على الترجي الفوز بفارق هدفين لقلب خسارة الذهاب صفر-1 في لواندا عندما يستضيف منافسه على ملعب رادس بضواحي العاصمة الثلاثاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (17:00 بتوقيت تونس).

ومنذ الخسارة ذهاباً صفر-1 في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تغير الجهاز الفني في الترجي بعد رحيل المدرب خالد بن يحيى وتكليف مساعده معين الشعباني بدلاً منه بعد سلسلة من النتائج المخيبة كان آخرها محلياً الخسارة أمام الصفاقسي صفر-2 بإشراف المدرب السابق.

ويعد الترجي من أبرز أندية كرة القدم في تونس، إذ أحرز لقب الدوري المحلي 28 مرة آخرها في الموسمين الماضيين، إضافة إلى كأس تونس 15 مرة. وعلى الصعيد القاري، توّج بلقب دوري الأبطال 1994 و2011.

في المقابل، يأمل بريميرو دي أغوستو أن يصبح أول ناد من أنغولا يبلغ نهائي البطولة القارية الأهم، وكان مواطنه بيترو أتلتيكو الأقرب إلى ذلك لكنه خرج بركلات الترجيح في نصف النهائي عام 2001.

ولو قدّر للنادي الأنغولي بلوغ الدور النهائي، فإنه سيعد إنجازاً لافتاً لبريميرو الذي يعتبر الجيش الأنغولي من الراعيين الماديين له.

وكان بريميرو دي أغوستو بلغ دور المجموعات بركلات الترجيح واحتاج إلى هدف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليتصدر مجموعته.

ولم يكتف بهذا الانجاز، بل نجح في إخراج مازيمبي الكونغولي في ربع النهائي حيث تألق في مباراة الإياب حارس مرماه أداو كاباسا الذي تصدى لركلتي جزاء.

وسيعوّل بريميرو على كاباسا بشكل كبير في مباراة الإياب ضد الترجي الذي يتوقع أن يضغط من البداية لقلب الأمور لمصلحته.

واعتبر مدرب بريمرو الصربي زوران مانويلوفيتش بأنّ الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي سيدير المباراة سيلعب دوراً حاسماً. وقال لوكالة فرانس برس: "في مباراة الذهاب، كان الحكم سيئاً وألحق الأذى بنا كثيراً".

وأضاف: "أنا لا أخشى الترجي لكن عوامل أخرى مثل التحكيم"، متابعاً "لقد هزمنا أحد أقوى الفرق في أفريقيا في لواندا ونواصل الحلم في صناعة التاريخ لكي نصبح أول فريق أنغولي يبلغ الدور النهائي".

وتعتبر الأندية الأنغولية فأل خير على الترجي بطل المسابقة القارية مرتين، لأنه نجح سابقاً في تخطي بيترو أتلتيكو 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي عام 1997، وبريميرو 4-2 في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية بعدها بموسم واحد.