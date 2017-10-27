فيما يلي خمس وقائع تاريخية عن نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم:
- يحمل النادي الإفريقي التونسي الرقم القياسي في عدد الأهداف بمباراة نهائية، بتسجيله ستة في ذهاب نهائي 1991 على حساب فيلا الأوغندي، في مباراة انتهت بنتيجة 6-2.
- حقق نادي كانون ياوندي الكاميروني أبرز نتيجة لفريق خارج أرضه في الدور النهائي، بفوزه على بيليما من جمهورية الكونغو الديموقراطية بنتيجة 3-صفر في كينشاسا عام 1980.
- حقق نادي مولودية الجزائر أبرز عودة في الدور النهائي، بفوزه 3-صفر على حافيا كوناكري الغيني في الإياب بعد تأخره بالنتيجة نفسها ذهابا، وأحرز اللقب بركلات الترجيح عام 1976.
- حقق مازيمبي الكونغولي أكبر هامش فوز في مباراة نهائية، بتغلبه على النجم التوغولي 5-صفر عام 1968، وبالنتيجة نفسها على الترجي التونسي في 2010.
- حقق النجم الساحلي التونسي أكبر مفاجأة في الدور النهائي، بإسقاطه مضيفه الأهلي المصري بنتيجة 3-1 بعد تعادلهما ذهابا سلبا عام 2007، علما أن الاهلي كان في حينها حامل اللقب.
دوري أبطال افريقيا: خمس وقائع تاريخية
أبرز الوقائع التاريخية المتعلقة بالدور النهائي لدوري ابطال افريقيا في كرة القدم المسابقة الأهم في القارة السمراء.
فيما يلي خمس وقائع تاريخية عن نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم:
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