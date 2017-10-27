دوري أبطال افريقيا: خمس وقائع تاريخية

فيما يلي خمس وقائع تاريخية عن نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم:



- يحمل النادي الإفريقي التونسي الرقم القياسي في عدد الأهداف بمباراة نهائية، بتسجيله ستة في ذهاب نهائي 1991 على حساب فيلا الأوغندي، في مباراة انتهت بنتيجة 6-2.



- حقق نادي كانون ياوندي الكاميروني أبرز نتيجة لفريق خارج أرضه في الدور النهائي، بفوزه على بيليما من جمهورية الكونغو الديموقراطية بنتيجة 3-صفر في كينشاسا عام 1980.



- حقق نادي مولودية الجزائر أبرز عودة في الدور النهائي، بفوزه 3-صفر على حافيا كوناكري الغيني في الإياب بعد تأخره بالنتيجة نفسها ذهابا، وأحرز اللقب بركلات الترجيح عام 1976.



- حقق مازيمبي الكونغولي أكبر هامش فوز في مباراة نهائية، بتغلبه على النجم التوغولي 5-صفر عام 1968، وبالنتيجة نفسها على الترجي التونسي في 2010.



- حقق النجم الساحلي التونسي أكبر مفاجأة في الدور النهائي، بإسقاطه مضيفه الأهلي المصري بنتيجة 3-1 بعد تعادلهما ذهابا سلبا عام 2007، علما أن الاهلي كان في حينها حامل اللقب.

