دوري أبطال إفريقيا: الأهلي يحتج على إيقاف أزارو

وكان الاتحاد القاري قد أعلن مساء الإثنين إيقاف أزارو على خلفية تصرفه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق المصري 3-1 الجمعة الماضي في الإسكندرية، ما سيحرمه من خوض مباراة الإياب الجمعة في ملعب رادس بتونس.

وقال الأهلي الباحث عن لقبه التاسع في المسابقة الإفريقية إنه "أرسل خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإيقاف وليد أزارو مباراتين، وتغريم الأهلي واستدعاء كارتيرون، المدير الفني (الفرنسي) لجلسة استماع".

وطلب بطل مصر "التقدم بمذكرة للاتحاد الإفريقي يستند خلالها على شكوى تتضمن دهشته من إيقاف وليد أزارو مباراتين، في حين لم يدنه حكم المباراة ولم ينذره، وشريط المباراة لم يتضمن أي إدانة له".

وفي حين لم يحدد الكاف في بيانه أمس السبب المباشر لإيقاف أزارو، يرجح أنه يعود لما ظهر عبر كاميرات البث التلفزيوني، من تعمد المهاجم المغربي تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها فريقه، وسجل منها وليد سليمان الهدف الثالث للفريق المصري.

واعتبر الأهلي اليوم أن "واقعة قطع اللاعب قميصه سلوك غير رياضي تم محاسبته عليه من ناديه، لكنه معتاد من لاعبين في كل ملاعب العالم، دون أن توجه ضدهم عقوبات، وهو ما يدفعنا للسؤال عن لائحة مثل هذه العقوبات، خاصة وهي تأتي قبل مباراة نهائي بطولة كبرى".

وإضافة الى إيقاف أزارو، قرر الاتحاد الإفريقي فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار على النادي، واسدعاء مدربه كارتيرون للمثول أمام لجنة الانضباط للاستماع إليه بخصوص اتهاماته بسلوك غير رياضي.

واعتبر الأهلي أن فرض غرامة عليه "بينما لم يقع منه أو من جماهيره ما يستحق ذلك .. استدعاء كارتيرون لجلسة استماع أمر غير مفهوم، وهو من تعرض للاعتداء من جانب لاعب بالفريق المنافس".

وسيشكل غياب أزارو عن الإياب ضربة للأهلي الساعي إلى لقب أول منذ 2013 وتعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية ورفعه إلى تسعة، بينما يسعى الترجي للقب ثالث بعد 1994 و2011.

وكان أزارو قد اقتنص ركلتي جزء لصالح فريقه في مباراة الذهاب.

وفي مقابل غيابه، من المقرر أن يغيب عن صفوف الترجي سيف الدين الداوودي والكاميروني فرانك كوم، بسبب الإيقاف لتراكم الانذارات، بعد نيل كل منهما بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي شهدت خشونة من قبل اللاعبين، وانتقادات واسعة للحكم الجزائري مهدي عبيد الذي احتسب ثلاث ركلات جزاء (اثنتين للأهلي وواحدة للترجي).

