النادي الأهلي يحصل على قرار متوقع عقب وصوله للنهائي

وأقرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري الأحد كما هو متوقع، تأجيل ثلاث مباريات كان سيخوضها الأهلي حتى الرابع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأهل الفريق لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الوداد البيضاوي المغربي.

واكتسح الأهلي ضيفه النجم الساحلي التونسي اليوم بستة أهداف مقابل هدفين في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، ليصعد لمواجهة الوداد في النهائي، عقب فوزه 7 - 4 على الفريق التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي في حال فشله في بلوغ النهائي مع الأسيوطي يوم الخميس المقبل، في المرحلة السابعة للدوري ،ثم يخوض

مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة أمام مصر المقاصة يوم الاثنين القادم، وأخيراً النصر في الرابع من الشهر المقبل في المرحلة الثامنة للمسابقة المحلية.

وتأجلت المباريات الثلاث بعد تأهل الأهلي، حيث يلاقي الوداد في مباراة الذهاب أحد أيام الجمعة أو السبت أو الأحد المقبلين في مصر، في حين يقام

لقاء الإياب بالمغرب أحد أيام 3 أو 4 أو 5 من الشهر المقبل.