الأهلي يعلن قائمته قبل مباراة النجم الساحلي والبدري يستعد لجميع الخيارات

وضمّت قائمة الأهلي الذي خسر ذهاباً أمام النجم الساحلي 1-2 كلٌّ من عماد متعب وعبد الله السعيد ووليد سليمان، إضافة للعديد من عناصره المهمة مثل شريف إكرامي وعلي معلول ورامي ربيعة.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد للتأهل إلى نهائي أبطال أفريقيا أو بفارق هدفين في حال تسجيل النجم الساحلي في مرمى إكرامي.

وضمت القائمة التي نشرت في موقع النادي الأهلي على الإنترنت 23 لاعبـاً، وهم: شريف إكرامي، وأحمد عادل، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، وسعد سمير، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب، وصبري رحيل، وحسين السيد، وعلى معلول، وهشام محمد، وعمرو السولية، ووليد سليمان، وكريم نيدفيد، ومؤمن زكريا، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودي، وميدو جابر، وصالح جمعة، وعبدالله السعيد، وعماد متعب، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.

وكان حسام البدري، مدرب النادي الأهلي، قد خصص فقرة في نهاية تدريبات الجمعة، لتدريب اللاعبين على ركلات الجزاء.

وسيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء في حال تكرار نتيجة لقاء الذهاب.

النجم الساحلي يتجاوز الأهلي بأسبقية غير مطمئنة

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.