أبطال أفريقيا: الأهلي يواجه المصاعب في جنوب أفريقيا

وفي المقابل وضع غريمه المحلي الزمالك وصيف بطل المسابقة قدماً في دور 16 قبل أن يحل ضيفا على اينوجو رينجرز غدا بعدما تفوق 4-1 في الذهاب لكنه يخشى من التأثر بالأمطار الغزيرة في نيجيريا.

وتأكد غياب قائد الأهلي ولاعب الوسط حسام غالي والمهاجم جونيور أغاي عن لقاء الغد بسبب الإصابة كما أثيرت شكوك حول مشاركة ثنائي الوسط المهاجم مؤمن زكريا وأحمد حمودي لنفس السبب.

ويسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب الافريقي وهو ثماني مرات لتعويض مشاركته المحبطة في الموسم الماضي عندما خرج من دور المجموعتين لكن المهمة ستكون صعبة في جوهانسبرغ.

وقال حسام البدري مدرب الأهلي في تصريحات نقلها موقع ناديه على الإنترنت "نعاني من غيابات مؤثرة مثل غالي وأجاي ونسعى لتجهيز مؤمن وحمودي ولكن لدي ثقة في البدائل المتاحة."

وأضاف "درسنا فريق بيدفيست جيداً. إنه منافس قوي ومنظم ويملك عناصر هجومية مميزة. لعب مباراة دفاعية جيدة في القاهرة ونتوقع أن يتحرر هجومياً في لقاء الغد."

وتابع البدري الفائز باللقب في 2012 مع الأهلي "سنلعب بحذر دفاعي للحفاظ على فارق الهدف وسنسعى لاستغلال نقاط ضعف المنافس."

وفي نيجيريا يملك الزمالك - بطل أفريقيا خمس مرات آخرها في 2002 - تشكيلة جاهزة باستثناء الجناح مصطفى فتحي الذي يفضل الجهاز الفني إراحته خوفاً من تجدد إصابته بالركبة بسبب العشب الصناعي للملعب. كما لم يسافر حارس منتخب مصر أحمد الشناوي مع الفريق بداعي الإصابة.

وبشأن الأحوال الجوية قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك لموقع النادي على الانترنت "هطلت الأمطار بغزارة في مران أمس

الجمعة. نسعى للتغلب على هذه المشكلة بالاستعانة بأحذية خاصة."

وأضاف "ركز المدرب محمد حلمي على تصحيح أخطاء المدافعين والبحث عن هز الشباك لإرباك حسابات المنافس."

وأدخل الاتحاد القاري للعبة تعديلا هذا الموسم على المسابقة بحيث يبدأ دور المجموعات من دور الستة عشر وليس الثمانية.

وفي مباريات أخرى يحل الترجي ضيفا على هورويا الغيني غداً بعدما تفوق 3-1 على ملعبه في تونس وكذلك يلعب النجم الساحلي ضد مضيفه تاندا في ساحل العاج بعد فوزه 3-صفر في الذهاب.

ويلعب السبت الوداد البيضاوي خارج أرضه مع مونانا الغابوني بعدما فاز 1-صفر ذهابا في المغرب بينما يأمل الفتح الرباطي لتعويض خسارته 2-صفر عندما يستضيف أهلي طرابلس الليبي.