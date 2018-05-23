مواجهات مثيرة في ربع نهائي أبطال آسيا

وجنبت القرعة مواجهة قطرية خالصة بين الدحيل والسد، إذ يستضيف الدحيل نادي بيرسيبوليس الإيراني، فيما ينزل السد ضيفاً على استقلال طهران الإيراني.

تقام مباراتا الذهاب يومي 27 و28 آب/أغسطس والإياب يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر.

أما في منطقة شرق آسيا فأسفرت القرعة عن مواجهة كورية جنوبية خالصة بين هيونداي وسوون سامسونغ، فيما يواجه كاشيما إنتلرز الياباني نادي تيانجين كوانجين الصيني.

تقام مباراتا الذهاب يومي 28 و29 آب/أغسطس والإياب يومي 18 و19 أيلول/سبتمبر.

وأسفرت قرعة نهائي غرب آسيا ضمن كأس الاتحاد الآسيوي عن نيل القوة الجوية العراقي حامل اللقب أفضلية خوض مباراة الإياب على ملعبه أمام الجزيرة الأردني.

أما قرعة نصف نهائي المناطق فأوقعت بطل الآسيان وهو الفائز من هوم يونايتد السنغافوري وسيريز نيغ روس الفلبيني في مواجهة فريق الخامس والعشرين من أبريل الكوري الشمالي فيما سيواجه بنغالور الهندي, ألتين أسير التركماني على أن يتأهل فريق واحد من الفرق الأربعة لمواجهة الفائز في نهائي غرب آسيا.