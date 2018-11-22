وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بين فرق غرب آسيا التي مازالت تبحث عن اللقب منذ تتويج السد القطري عام 2011.

واعتبرت المجموعة الثالثة الأقوى بين المجموعات الثمانية للبطولة إذ تضم أقوى أندية غرب آسيا وتعد بالعديد من المواجهات القوية.

المجموعة الأولى

الوصل الإماراتي - الزوراء العراقي - المتأهل من ملحق الوحدات الأردني والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري - المتأهل من المتأهل من ملحق أستكلول الطاجيكي وأجمك الأوزبكي والنصر السعودي.

المجموعة الثانية

الاتحاد السعودي - الوحدة الإماراتي - لوكوموتيف الأوزبكي - المتأهل من ملحق سايبا الإيراني ومينيرفا الهندي والريان القطري.

المجموعة الثالثة

الدحيل القطري - الهلال السعودي - العين الإماراتي -استقلال طهران الإيراني.

المجموعة الرابعة

بيرسيبوليس الإيراني - السد القطري - الأهلي السعودي - المتأهل من ملحق باختاكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر الإماراتي