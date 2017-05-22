عسيري يتعادل للأهلي من تمريرة عبد الشافي الحاسمة

انفجرت جماهير الأهلي السعودي الحاضرة بكثافة في ملعب الجوهرة في مدينة جدة من الفرحة عقب تمكن لاعب وسط الأهلي عبد الفتاح عسيري من تسجيل هدف التعادل في شباك الأهلي الإماراتي في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، ضمن ذهاب دوري أبطال آسيا.

هدف التعادل للفريق السعودي جاء إثر تمريرة ظهير أيسر الفريق، المصري محمد عبد الشافي، التي اخترقت دفاعات الفريق الإماراتي وجعلت عسيري ينفرد تماماً بالمرمى فسجل هدف التعادل بعد أن كان الفريق الضيف قد تقدم في الدقيقة 23 عن طريق خميس إسماعيل.