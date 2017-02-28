دوري أبطال آسيا: فوز مثير للهلال على الريان

انتهت مواجهة الهلال السعودي مع ضيفه الريان القطري على وقع فوز مثير للأول مساء الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاءت المباراة بالغة الإثارة والندية منذ دقائقها الأولى إذ تمكن لاعب وسط الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو من افتتاح التسجيل للفريق السعودي إثر تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بيمناه بعد استغلاله للتمريرة الحاسمة التي جاءته من الظهير الأيمن محمد البريك.

لم يهدأ الريان عقب استقبال شباكه للهدف السعودي وكان الفريق الأخطر في أوقات كثيرة من اللقاء، وبالفعل تمكن مهاجم الفريق رودريغو تاباتا من إدراك التعادل في الدقيقة 79 بضربة رأس متقنة بعد ان استغل تمريرة عرضية من المهاجم سيرجيو غارسيا.

وعندما كان الجميع مستعد لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين احتسب حكم اللقاء الأسترالي كريث بيث ركلة جزاء مثيرة للجدل للهلال أحرز منها البديل محمد الشلهوب هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

بهذا الفوز اعتلى الهلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام بیرسبولیس الذي حقق فوزاً غالياً خارج ملعبه على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح بیرسبولیس التسجيل عبر وحيد أميري في الدقيقة الرابعة، لكن الوحدة سجل هدفين عبر اسماعيل مطر في الدقيقة 58 والتشيلي خورخي فالديفيا في الدقيقة 64، قبل أن يخطف طارمي لاعب بیرسبولیس الفوز للفريق الضيف بتسجيله هدفين في الدقيقتين 81 و89 على التوالي.