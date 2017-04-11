دوري أبطال آسيا - تعادل مثير بين العين وأهلي جدة

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز ذوب آهان أصفهان الإيراني على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-1.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط يليه ذوب أهان في المركز الثاني بـ7 نقاط ثم العين في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً بونيودكور في المركز الرابع الأخير برصيد خال من النقاط.