دوري أبطال آسيا - تعادل مثير بين العين وأهلي جدة
خيم التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة العين الإماراتي مع ضيفه أهلي جدة السعودي اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز ذوب آهان أصفهان الإيراني على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-1.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط يليه ذوب أهان في المركز الثاني بـ7 نقاط ثم العين في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأخيراً بونيودكور في المركز الرابع الأخير برصيد خال من النقاط.