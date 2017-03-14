دوري أبطال آسيا: بالازس يتقدم للوحدة وخريبين يتعادل سريعاً

وضع لاعب الوسط المجري بالازس دزسودزساك فريقه الوحدة الإماراتي في المقدمة بتسجيله للهدف الثاني لفريقه في شباك الهلال السعودي بتسديدة صاروخية سكنت شباك الهلال في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي يقام في استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بالتقدم إذ سريعاً ما أدرك السوري عمر خريبين التعادل للهلال في الدقيقة 70.