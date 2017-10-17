وكان الهلال مهد الطريق لبلوغ الدور النهائي للمرة الثانية منذ تغيير نظام البطولة عام 2003، بفوزه برباعية نظيفة ذهابا في أبو ظبي، فتأهل إلى النهائي لتقدمه 6-2 بمجموع المباراتين.

ويلتقي الهلال في النهائي الفائز من مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني مع ضيفه شنغهاي سيبغ الصيني على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما الأربعاء (تعادلا 1-1 ذهابا).

وتقدم بيرسيبوليس عن طريق مهاجمه النيجيري غودوين مينشا الذي لعب كرة رأسية متقنة في شباك الحارس عبدالله المعيوف، بعد عرضية من وحيد أميري الذي تخلص من محمد البريك (16).

وعادل الهلال سريعاً من ركلة جزاء إثر عرقلة ضد سالم الدوسري على حدود المنطقة، احتج عليها لاعبو الفريق الإيراني، ترجمها ساقطة على طريقة بانينكا مهاجمه السوري الدولي عمر خريبين، صاحب ثلاثية في مباراة الذهاب، في شباك الحارس علي رضا بيرانفاند (29).

وفي الشوط الثاني، تقدم بيرسيبوليس مجدداً عن طريق مينشا بتسديدة قوية من داخل المنطقة (61)، لكن خريبين رد مجدداً عندما التف على نفسه داخل المنطقة وسدد أرضية يسارية جميلة هزت شباك الفريق الإيراني (76)، رافعاً رصيده إلى 9 اهداف في المسابقة بالتساوي مع المتصدر البرازيلي هولك مهاجم شنغهاي سيبغ الصيني.

ويسعى الهلال، بطل الاندية الاسيوية 1992 و2000، إلى لقب أول تحت مسمى دوري الأبطال واللعب لأول مرة في بطولة العالم للأندية.

وكان الفريقان تقابلا مرتين في النسخة الحالية في دور المجموعات في سلطنة عمان، وكان التعادل سيد الموقف (1-1 ذهاباً وصفر-صفر إيابا).

وغاب عن الهلال، الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في المسابقة، عبدالله عطيف الموقوف ونواف العابد لعدم جاهزيته البدنية بعد تعافيه من الإصابة. أما بيرسيبوليس الذي يشارك في الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، فافتقد المهاجم مهدي طارمي وحسين ماهيني بسبب الإيقاف.

